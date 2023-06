Uccle veut encourager les seniors à partager leur logement avec des étudiants

La rentrée académique, c’est en septembre prochain mais, déjà, nombre de jeunes sont en recherche de solutions pour « koter ». Et si c’était chez vous, senior ? De plus en plus de personnes âgées accueillent à leur domicile des étudiants, au bénéfice des deux parties. Mais de nombreuses questions peuvent se poser concernant l’encadrement ou encore la partie financière.

de videos

« L’isolement pèse sur le moral des personnes âgées mais n’est pas une fatalité grâce à de multiples initiatives d’associations : le partage du logement en fait partie », explique François Lambert-Limbosch (Ecolo), échevin des Seniors à Uccle. « Ce partage va bien souvent bien au-delà de vivre dans les mêmes pièces ; dans bien des cas, c’est l’occasion d’une véritable rencontre humaine. Cela ne s’improvise cependant pas : notre séance info doit aider les seniors intéressés à bien préparer ce changement dans leur quotidien. »