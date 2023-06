Après Thierry Neuville, l’équipe de Stoffel Vandoorne accusée de tricherie en Formule E

Décidément ! Après Thierry Neuville, c’est Stoffel Vandoorne qui s’est trouvé impliqué dans une affaire de tricherie. À la différence du pilote de rallye, c’est à l’écurie qui fait rouler le champion du monde en titre de Formule E que les reproches ont été faits, et la responsabilité de notre compatriote n’est donc pas directement engagée. En conséquence, les DS Penske de Vandoorne et Jean-Eric Vergne ont été contraintes de prendre le départ de la course de Portland, samedi, depuis la voie des stands, avant de terminer aux 11e et 12e places.

Un « avantage conséquent et déloyal »

L’écurie franco-américaine a été désignée par les commissaires sportifs comme ayant bénéficié d’un « avantage conséquent et déloyal » à l’occasion des essais. À savoir : disposer d’un scanner qui captait les conversations radio des différents teams. Ce qui leur permettait de collecter une série d’informations, et notamment de prendre connaissance des choix de pneus que chacun effectuait.