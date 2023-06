De nombreux artistes envahiront le site de l’Abbaye de Stavelot ce 9 juillet

Une voltige d’émotions, de rires et de poésie pour le plus grand bonheur des petits et des grands…

Les Superluettes sont de retour de leur tournée intersidérale ! Elles entonnent un air héroïque et festif pour galvaniser leur public et surtout… elles-mêmes. Entre danse haka, rituel, yoga, gestes sacrés et païens, elles inventent, pas-à-pas avec le public la « danse des pépites galactiques », une danse vivifiante et transformatrice.

Free jazz et Breakdance – Tout Public – À 14h20 et à 15h45 – 30’ – Chapiteau.

« Breaks » par la Cie No Way Back

Breaks renoue avec l’essence du hip-hop : 4 B-Boys/B-Girls d’exception nous communiquent une puissante énergie de vie au travers de la quintessence du break actuel : toprocks, footworks, et powermooves… Pour ensuite ouvrir le cypher aux forces en présence, dans un esprit de partage et de communions propre aux valeurs Hip-Hop. À l’issue du spectacle : initiation au breakdance.

« Jean-Kylian Poquelin » par la Cie Rubis Cube

Théâtre de Rue – Dès 5 ans – À 13h30 et à 16h45 – 50’ – Parc de l’Abbaye.

Comment fait-il ? Chacun de ses spectacles est un miracle ! Jean-Kylian Poquelin est la preuve, s’il en faut, que le talent est génétique. Alors, quand il livre le secret de son succès à ses élèves, tendez l’oreille… Et profitez goulûment du nectar de la création improvisée, de cet humour à 360º, sans filet !

« Barrière » par la Cie Sur Mesure

Musique, performance et théâtre de rue – Tout Public – À 14h45 et à 16h15 – 30’ – Pré Saint-Lambert.

Un petit bijou de décalage et de poésie ! Quatre artistes se réunissent pour remplir le devoir de leur vie, se soumettant aux besoins d’une ancienne barrière. Avec humour (absurde) et espièglerie, un cirque accidentel prend forme et de petites histoires cachées se font et se défont sous nos yeux, sur une bande-son jouée en live.

« Contact 2.0 » par la Cie Takapa

Acrodanse et acrobatie aérienne – Tout Public – À 15h15 – 30’ – Forum.

Contact 2.0, c’est un échange, une rencontre, un regard, l’envie d’avancer, de construire ensemble… un contact tantôt doux, tantôt tendre, tantôt profond et puissant. Une relation aérienne qui s’établit entre des êtres, les liens qui se tissent entre deux âmes. Entrer en contact, c’est se voir et se reconnaitre.

« Les secrets de Polichinelle » par l’Ecole de cirque

Art circassien – Tout Public – À 14h20 et à 15h45 – 30’ – Pré Saint-Lambert.

Un cabaret cirque à ciel ouvert avec les jeunes et les animateurs de l’Ecole de Cirque Polichinelle. Suspension, prouesse et envol seront au rendez-vous pour émerveiller le public. De 13h à 18h : Initiation Cirque et Grimage.

« Les Hommes Papillons » par la Cie Les Passeurs de Rêves

En déambulation – Tout Public – À 13h30 à 14h30 à 16h – 30’.

Hommes, femmes papillons sont des créatures poétiques se déplaçant seules ou groupées. Elles parlent par aphorismes, dansent et à travers le prisme de leurs ailes tentent de vous faire voir le monde autrement…

« The Visit » par la Cie La Pigeonnière

Spectacle itinérant – Dès 12 ans – Départs Pré Saint-Lambert à 13h30 et à 16h – 60’.

Embarquez pour une expérience audio-sensible, collective et intellectuelle unique ! L’Institute of Applied Anthropology propose une visite immersive, parfaitement incognito, dans une conglomération urbaine des années 2020 sous la houlette de deux spécialistes de l’anthropocène : Martha Singer-Delamotte et Betty Von G.

« Poketo Poketo Poketo Poum Poum Poum » par la Cie Des Chemins de Terre

Spectacle poétique itinérant – Tout Public – Départs Cour de l’Abbaye à 13h50 et à 17h – 45’.

Poketo Poketo Poketo Poum poum poum, c’est un alexandrin. Un vers à douze pieds et son rythme obsédant. Timotéo Sergoï propose de la poésie dans la rue. Parce la place des poètes n’est plus dans les salons littéraires mais auprès des braseros, des grévistes du climat et des hurleurs de douleur publique.

Nouveau ! ATELIER POÉSIE & LINOGRAVURE (Dès 15 ans)

Samedi 8 juillet de 13h à 16h – Site de l’Abbaye de Stavelot – Par Timotéo Sergoï.

Les participants auront l’occasion d’écrire et de graver, puis d’afficher les mots qui leur tiennent à coeur. Oui, dans le monde qui s’écroule aujourd’hui, il reste de la beauté à remarquer, à déclarer, à afficher. Les mots feront du bien à celui-celle qui passe. Oui, tu es poète. Et j’appelle poète ceux et celles qui sauront dire « Je vous aime ». Les réalisations seront affichées lors du festival les « P’tits Festarts ». Info et inscription : 080/88.05.20 – ccstp.be – Participation : 5 €.

Dans le cadre du Festival Vacances Théâtre Stavelot – Du 7 au 16 juillet 2023.

Accès libre au site. PAF : au chapeau !

Une organisation du Centre Culturel de Stavelot-Trois-Ponts & du Festival – Vacances Théâtre