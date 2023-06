L’été est là!

L’Abbaye de Stavelot présente les 40 ans de carrière de BEB-DEUM, dessinateur, graphiste, illustrateur français étonnant et détonant ! Les personnages de BEB-DEUM semblent tout droit sortir d’un film de science-fiction et peuvent paraitre déstabilisants. Mais à y regarder de plus près, ne sont-ils pas le miroir déformant de notre monde d’aujourd’hui ? Avec les progrès de la science couplés à ceux de la technologie, l’homme peut aisément améliorer son espérance de vie, réparer son corps et le transformer. En découvrir davantage ? www.abbayedestavelot.be/expositions/exposition-lhumain-demain/

Et toujours, la prestigieuse histoire du circuit de Spa-Francorchamps et les nombreux véhicules exposés. Dans les superbes caves voûtées de l’abbaye, le musée retrace la prestigieuse histoire du circuit. Des documents visuels inédits, des panneaux didactiques et une présentation sans cesse renouvelée de véhicules d’exception retracent la passion de la compétition, des pionniers à nos jours : Ferrari, March, Chevron, Porsche, Cooper…

La Formule 1, mais aussi les épopées des 24 heures motos et voitures, prennent ici une nouvelle dimension. Les « Demoiselles de Herstal » évoquent avec nostalgie les heures de gloire des industries liégeoises : FN, Gillet et Saroléa. Plus d’infos : https ://musee-circuit.be/en/homepage/

Et n’oublions pas l’unique musée au monde consacré à Guillaume Apollinaire ! Le Musée Guillaume Apollinaire, seul musée au monde, évoque le séjour du poète dans la région et plonge les visiteurs dans l’univers artistique de l’auteur de la « Chanson du Mal-Aimé ». Un parcours initiatique dans l’œuvre culte d’une des personnalités marquantes du siècle dernier, à travers ses écrits et le regard de Picasso, Chagall, Marie Laurencin, Cocteau, Zadkine… Un centre de documentation qui compte plus de 1000 ouvrages de et sur Guillaume Apollinaire est accessible aux étudiants et aux chercheurs sur rendez-vous.