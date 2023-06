À Jamais et pour Toujours! To be continued…

Les conflits incessants entre les 2 aboutissaient systématiquement à la désharmonie et l’anarchie, laissant chacune des parties face à ses propres frustrations. Las de cette situation, le chef du clan des « Jamais », le capitaine Crochet et celui des « Toujours », Aladdin, se réunirent autour d’une table pour négocier une trêve et contracter un pacte symbolisé par la fragilité d’une rose éternelle précieusement conservée sous une cloche en verre que tous s’engageraient à respecter et à protéger. L’équilibre était enfin rétabli et assuré pour la nuit des temps. Jusqu’au jour où, malencontreusement, la rose disparut comme par enchantement, plongeant le Royaume de l’Imaginaire à nouveau dans le chaos et le désordre. Cendrillon jeta son tablier pour s’adonner à l’oisiveté des vacances, Blanche-neige se mit à vendre des pommes empoisonnées ou encore l’affreuse Ursula s’éprit des petits poissons et autres dauphins peuplant les profondeurs des océans,

Voilà planté le décor féérique et enchanté du nouvel opus, organisé le week-end des 19, 20 et 21 mai 2023, à l’initiative de notre Alice locale à l’imagination débordante, Cynthia Drouguet, transformée pour l’occasion dans un rôle de composition en la fée Pimprenelle au caractère bien trempé, à la fois drôle, têtue et obstinée, d’une naïveté tellement attachante, entourée par ses 2 complices du jour, les fées Flora et Pâquerette incarnées respectivement par Pauline Geuzaine et Emilie Piot.