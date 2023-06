Un hôtel sur les berges du lac les Doyards

Mais ce qui est encore plus intéressant pour les Salmiens c’est que cet établissement sur 4 niveaux comprendra au rez-de-chaussée une brasserie avec terrasse et à l’étage un restaurant panoramique également avec terrasse et vue unique sur le Lac.

Voilà qui devrait remotiver les promeneurs qui pourront trouver leur réconfort après la traditionnelle balade de 1.8 km. Les investisseurs sont connus, il s’agit de la famille Bruyère, ils seront aussi bâtisseur puisque les 3 frères sont actifs dans le bâtiment : Benjamin est entrepreneur en construction, Jean-François est menuisier tandis que David bien qu’occupé dans la quincaillerie paternelle a une formation orientée « bâtiment ». Comme beaucoup d’habitants, les frères Bruyère étaient convaincus qu’un établissement horeca de standing le long du lac était une évidence, encore fallait-il prendre le risque et se lancer : c’est chose faite, merci à eux !