Un American Day 50 étoiles ce dimanche 18 juin!

Le club moto Harley Davidson de Vielsalm (HDC Black Mamba Ardenne), organisateur de l’évènement, affichait un large sourire au lendemain de l’organisation. Tous les retours étaient positifs tant des spectateurs que des commerçants et des participants. Aucun incident à déplorer, les riverains ont apprécié le respect des heures de fermetures annoncées (minuit pour le samedi et 21h pour le dimanche) et le lundi midi, tout était rangé et nettoyé.

Après le « Let There Be Rock » et avant le 21 juillet, l’American Day se positionne comme l’un des 3 événements majeurs de la cité.

La journée avait commencé par une parade d’une longueur inégalée forte de 150 motos et 100 voitures américaines. La plupart de ces engins ont alors retrouvé leur emplacement prévu dans le centre de Vielsalm afin que le public puisse les admirer (avec les véhicules air cooled). Les amateurs de belles mécaniques ont été séduits, mais le spectacle était omniprésent : châteaux gonflables, taureau mécanique, pin-ups à la distribution de bonbons, démonstration de burns, nombreuses boutiques, bars à eau et autres boissons fraîches, food-trucks.

Sous le chapiteau Place de Salm 3 groupes rock se sont succédés de 11 à 20H (The Grease Monkeys, Holy Hop Circus et from The Road) ; ces groupes avaient tous leurs supporters, mais From the Road a fait l’unanimité. L’objectif de HDC Black Mamba Ardenne est simple : partager leur passion des belles mécaniques américaines et contribuer au rayonnement de Vielsalm, ils tiennent également à maintenir la gratuité afin de permettre à un maximum de personnes de profiter du spectacle.