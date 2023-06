On parlera tennis et padel dans «Tous Terrains Le Club», sur Télésambre, ce mardi soir

Dans le cadre de notre partenariat avec votre chaîne de télévision locale, retrouvez l’édito de la Gazette dans l’émission « Tous Terrains Le Club » diffusée sur Télésambre ce mardi, juste après le JT (aux alentours de 18h30). L’émission présentée par Etienne Gilain et Axelle Peppe fera le tour de l’actualité tennis et padel carolo avec comme invités de marque Thierry Van Cleemput (directeur technique de l’AFT) et Jean Jacquart (responsable sportif du Bois du Prince).

Dans nos colonnes de ce lundi, nous vous donnions rendez-vous ce soir, comme tous les derniers lundis du mois, mais la diffusion de l’émission a été décalée d’un jour suite à l’annonce du décès de William Dunker ce dimanche soir.