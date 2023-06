Démolition de la rue du Marteau à Verviers: pour la Communauté Historia, c’est «une grave erreur d’appréciation»

« L’agonie du bon sens se poursuit à Verviers » : c’est le titre, fort, de la prise de position de la Communauté Historia au sujet de la démolition programmée de plusieurs immeubles situés rue du Marteau, à Verviers. Des immeubles compris dans le périmètre dans lequel City Mall prévoit – ou prévoyait, biffez la mention inutile – de construire son centre commercial.

« Verviers possède un patrimoine architectural riche et varié en son centre, témoignant de son histoire liée à l’industrie lainière et à l’embourgeoisement du 19 e siècle. Malheureusement, depuis quelques années, une politique favorisant la démolition d’édifices historiques et architecturaux s’implante dans nos villes », regrette cette ASBL luttant pour la protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement en Wallonie.