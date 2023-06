Jonathan, 46 ans, a tout perdu dans l’incendie de sa maison à Frameries: «Tous les souvenirs de mon épouse décédée ont brûlé...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche soir, vers 23h, les pompiers de la caserne de Mons ont pris la direction en urgence de la rue des Ecluses à Frameries. Un incendie venait de se déclarer. Une maison était déjà ravagée par les flammes et le feu commençait à se propager aux habitations voisines.

Deux maisons touchées

Des équipes de la police boraine sont également descendues sur les lieux. Malheureusement, malgré l’intervention rapide des pompiers qui sont restés jusqu’à 3h du matin sur place, les dégâts sont conséquents. La maison d’où est parti l’incendie est complètement détruite. La façade n’a été que légèrement touchée mais tout a disparu à l’intérieur. Et il ne reste quasiment plus rien non plus de l’habitation voisine. Les flammes ont aussi détruit la toiture.

Jonathan, qui vivait dans la première maison, est dévasté...