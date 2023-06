Exclu du Safari Rally, Thierry Neuville ternit son image et sa saison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une mesure grave. Surtout quand elle concerne un des cadors du championnat du monde des rallyes comme Thierry Neuville. Non, notre compatriote n’a pas effectué au Safari des « reconnaissances illégales » au sens le plus régulièrement connu du terme ; à savoir effectuer davantage que les deux passages de reconnaissances admis avant le départ d’un rallye.

Il n’empêche, le pilote Hyundai a été frappé d’une sanction identique pour ce qu’il considère comme un « manque de discernement ». On connaît assez la rectitude de Thierry Neuville pour le croire. Mais il est cependant évident que le terme « tricherie » va désormais lui coller aux baskets. Et on serait même tenté d’ajouter que le court communiqué qu’a produit Hyundai à la suite de cette sanction tombée dans la nuit de dimanche à lundi, ne va pas l’aider à plaider sa cause.