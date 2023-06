Un projet pour le réaménagement de la place Van Gehuchten à Jette

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La commune de Jette ne cesse de changer le visage de son espace public. Après les réaménagements des places Cardinal Mercier et Miroir, la création de la ligne de tram 9, le réaménagement de l’avenue Charles Woeste et actuellement le réaménagement de la rue Léon Théodor et les abords du cimetière, ce sera bientôt autour de la place Van Gehuchten de connaître un lifting.