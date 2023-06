Les brasseries Saint-Feuillien au Roeulx et Hoppy à Soignies se distinguent au concours des meilleures bières du Hainaut

La Province de Hainaut vient en effet d'organiser sa 3e édition du Concours des bières du Hainaut, dans le but de promouvoir les bières produites sur le territoire hainuyer (l'une des missions de Hainaut Développement).

Après une journée intense en dégustations, le jury, composé de professionnels du secteur, a évalué individuellement et en toute indépendance les échantillons de chaque produit, sur base d’une grille d’évaluation comprenant différents critères: apparence, arômes du nez, la bouche et le corps et les qualités techniques.