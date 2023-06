Tragédie, première tête d’affiche du Gedinne Summer Festival!

Un premier nom a été annoncé pour le Gedinne Summer Festival. Et quel nom ! Celui du groupe de hip-hop français Tragédie avec son « Est-ce que tu m’entends ? Hey Oh » ou encore « Sexy pour moi ». Tragédie sera sur la scène le 11 août prochain pour la deuxième édition du festival et pour célébrer ses 20 ans de carrière.

Le groupe emblématique des années 2000 a répondu à l’invitation des organisateurs. Il succède ainsi à Black M, tête d’affiche l’an dernier.