Nicolas a gravi l’Alpe d’Huez pour le Télévie: «On connaît tous quelqu’un touché par la maladie, ça m’a boosté quand j’ai eu mal aux jambes» dit le Dottignien

Connu dans la région pour sa jolie carrière dans le basket-ball, c’est bien sous un maillot de cycliste que Nicolas Motte vient de dompter les 21 virages et 1.090 mètres d’ascension du célèbre col de l’Alpe d’Huez. Ce maillot portait le logo du Télévie, et le Templeuvois d’adoption fait partie des quelque 380 « finishers » sur ces routes qui font partie de la légende du Tour de France.

Tous s’étaient fait parrainer, comme le font les membres des Cyclos du Cœur depuis le lancement de ce défi un peu fou initié par Marc Duthoo et Jean-Michel Zecca, de RTL, en 2019.

Nicolas peut désormais cocher la 3e case des défis. - DR

« Cette année-là, j’avais déjà monté le Ventoux » se souvient Nico. « À l’époque, ma société, Partena, faisait partie déjà partie des sponsors de l’événement, et on y était allé avec des collègues. Je suis rentré peu à peu dans la structure, puisque parallèlement à ça je collabore avec RTL via mes bornes photos « Life Memories box », notamment dans le cadre du Télévie. Il y a eu le Covid, puis j’étais de l’aventure en 2022, au Galibier. Et donc à nouveau ce week-end, avec l’Alpe d’Huez. »