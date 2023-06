Microfissures sur la quille du bateau de Jonas Gerckens: le skipper liégeois ne peut pas participer à la course «Les Sables-Horta-Les Sables»!

Le skipper Belge Jonas Gerckens ne prendra pas le départ de la course « Les Sables – Horta (Açores) – Les Sables ». Un changement de programme imposé par le chantier et l’architecte du VOLVO164 qui interdisent toute navigation du bateau au large (loin d’un abri) en raison de défauts constatés sur la quille.

En cause : des microfissures constatées sur les quilles de ces bateaux pouvant porter atteinte à la sécurité des navires et de leurs équipages.

Coup dur pour Jonas Gerckens et son co-skipper Benoit Hantzperg qui comptaient bien sur la course « Les Sables – Horta – Les Sables » (départ 27 juin) pour s’entraîner, mais aussi pour se frotter aux futurs concurrents de la Transat Jacques Vabre.

« La course au large reste un sport technique. Ici, un élément majeur du bateau est touché et a un impact sur la performance mais surtout sur la sécurité. Sans quille, le bateau se retourne ! C’est assez difficile à accepter comme situation. Les Sables-Horta est une de mes courses préférées et la rampe de lancement idéale pour bien préparer la Transatlantique de cet automne. Il faudra une nouvelle fois être résilient et adapter notre programme d’entraînement » précise Jonas Gerckens dans un communiqué.

Positif dans l’âme, Jonas ajoute cependant : « La bonne nouvelle, c’est qu’une nouvelle quille est déjà en chantier ce qui garantit notre participation à la Transat Jacques Vabre 2023 qui reste la course la plus importante de l’année. La quille devrait cependant être installée en septembre, ce qui va sérieusement réduire notre période de préparation pour la course phare de l’année, la Transat Jacques Vabre. Mais comptez sur Benoît et moi, pour donner le meilleur de nous-mêmes au départ de cette course. »

La Transat Jacques Vabre est une transatlantique qui relie Le Havre à Fort de France