Toyota C-HR : la deuxième génération arrive

La seconde génération du C-HR a pour mission de prolonger le carton commercial de son prédécesseur, avec encore un peu plus de cartes en main. Premier argument : un look qui ne fait à nouveau pas dans la timidité. La face avant (dans la lignée de celle de la nouvelle Prius) est moderne et expressive, le profil est très structuré, et la face arrière est franchement originale. Pour autant qu’on puisse en juger sur les images, l’intérieur semble très bien exécuté, et ne comptez pas sur Toyota pour oublier l’ergonomie pragmatique de réelles touches de commandes. Le tableau de bord est un écran de plus de 12 pouces, idem pour celui (optionnel) du multimédia. Les dimensions extérieures restant à peu près stables, il devrait en être de même pour l’habitabilité et le coffre.

Quatre motorisations

Bien que le premier C-HR fut proposé avec des moteurs essence « classiques », c’est évidemment l’hybride qui a représenté le plus gros des ventes. Il n’y a donc plus que ça sous le capot du nouveau, avec quatre propositions. En entrée de gamme, le 1.8 hybride de 140 ch, suivi du 2.0 litres de 198 ch, également proposé en version 4x4 grâce à l’ajout d’un second moteur sur le train arrière. Enfin, le C-HR reprend aussi le système hybride rechargeable de la nouvelle Prius, qui cumule 223 ch et promet 66 km d’autonomie électrique WLTP. Voilà qui devrait coller à merveille au modèle, dont l’excellent châssis n’a jamais été suffisamment mis en valeur par les moteurs hybrides « un peu sages ». Le lancement est prévu pour la fin de l’année. Les prix ne sont pas encore connus.