Un nouveau visage sur RTL tvi: Shalimar Debru, figure bien connue du paysage médiatique belge, est la nouvelle recrue de la chaîne!

Souvenez-vous, à la fin du mois de décembre dernier, Shalimar était contrainte de quitter la matinale de NRJ pour des raisons de « rentabilité ». Dans un message émouvant diffusé à l’antenne, Shalimar exprimait sa tristesse tout en affirmant qu’elle ne tenait pas rigueur à NRJ pour cette décision.

Après quatre années passées sur les ondes, elle disait adieu aux équipes et aux auditeurs en plein milieu de la saison. « Pour NRJ, les temps sont durs. NRJ est aussi une entreprise qui doit fonctionner et être rentable et, du coup, la matinale va s’alléger et continuera sans moi dès janvier. La raison de mon départ est donc 100 % financière. Je quitte cette expérience incroyable qui m’a permis de vous parler et de rigoler avec vous tous les matins depuis quatre ans », annonçait-elle en direct à la radio.