Le Kia EV9 a un prix, et ça pique un peu

Au cas où vous n’en auriez jamais entendu parler, le Kia EV9 est le nouveau vaisseau amiral de la marque qui, comme son nom l’indique, s’intègre dans la famille 100% électrique de la marque. C’est bien sûr un SUV, long de plus de 5 mètres et haut de près de 1,80 mètre. Il sera livré avec 7 places en série, mais propose aussi une version 6 places, dont les sièges centraux pourront pivoter pour faire face aux places de dernière rangée. Deux versions « mécaniques » seront proposées au lancement : l’une à moteur unique à l’arrière (204 ch), l’autre à deux moteur et transmission 4x4 (384 ch). Ces deux versions partagent la même batterie de 99,8 kWh. De quoi offrir 541 km d’autonomie WLTP à la version moins puissante, 465 km à l’autre.

Pour la modique somme de…

Kia lancera la carrière de son EV9 avec une Launch Edition, tant de la finition Earth que de la GT Line. Il va sans dire que la liste d’équipement de ces versions est plutôt longue, et comprend absolument tout ce qui est aujourd’hui incontournable, tant en matière d’aides à la conduite que de confort. Ces éditions de lancement sont donc proposées pour la modique somme de… (roulement de tambour) : 74.990 et 83.990€. On ne dit pas que les rapports prix/équipement, prix/prestations ou qualité/prix ne sont pas à la hauteur. Mais ça confirme à qui en douterait encore que la marque coréenne a clairement abandonné son positionnement « bonne affaire ». En tout cas, ce n’est pas encore ici qu’on trouvera le véhicule électrique populaire accessible au plus grand nombre. Franchement, ça pique…