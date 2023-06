Suzuki : de nouveaux modèles pour un plan de neutralité carbone

Notez la nuance, « électrifiés » ne veut pas dire « 100% électriques ». En tout cas, pas seulement. Nous en voulons pour preuve le lancement le plus imminent de la marque, à savoir une toute nouvelle génération de sa très populaire Swift. Cette dernière devrait arriver avant la fin de cette année, et Suzuki annonce un moteur thermique sous le capot. Moteur qui sera au minimum assisté d’une micro-hybridation, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais le partenariat de la marque avec Toyota pourrait éventuellement donner lieu à une hybridation complète.

Silhouette familière

Mais évidemment, l’objectif de neutralité carbone ne peut se faire (outre par la profonde transformation des sites de production) sans un certain nombre de véhicules 100% électriques au catalogue. Suzuki prévoit ainsi de lancer 5 modèles électriques en Europe, à partir de 2024. Rien de très concret n’est annoncé, mais lors de la présentation du plan, on a pu apercevoir quelques silhouettes de voitures, dont certaines sont familières. Dans la ligne du bas, on voit ce qui ressemble à une compacte et à un crossover, qui nous sont inconnus. En haut, au centre, un véhicule qui nous est présenté ailleurs dans la présentation comme une version mise à jour du Vitara, qui serait donc décliné en version EV. Plus intéressant, la silhouette inimitable du Jimny, en haut à droite, et de l’autre côté, ce qui ressemble fort à une nouvelle génération d’un modèle de praticité, dont bon nombre de clients ont regretté la disparition : la Wagon R. Voilà donc tous les futurs modèles électriques de Suzuki, qui annonce au passage aussi l’électrification de sa gamme de motos, et de moteurs nautiques.