La zone de police Bruxelles-Nord teste une déclaration des droits lors d’une arrestation plus claire et compréhensible

Toute personne arrêtée parce qu’elle est soupçonnée d’un délit bénéficie d’un certain nombre de droits et la police doit l’en informer. Jusqu’à présent, cela se faisait par le biais d’un document de quatre pages, assez compliqué. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a fait remanier cette déclaration en un document plus simple et plus compréhensible, qu’il a présenté lundi à la zone de police de Bruxelles Nord.

L’actuelle déclaration des droits a été introduite en 2016 mais n’était cependant pas toujours compréhensible pour les suspects. Un groupe de travail composé de magistrats, d’officiers de police, d’avocats et d’ONG l’a dès lors remaniée au cours des derniers mois, en mettant l’accent sur l’utilisation d’un langage clair et simple. Le format et la présentation des informations ont également été ajustés. Le contenu de la déclaration des droits reste, lui, inchangé et correspond à ce que prévoit la loi.