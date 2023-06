Les stars de «Nouvelle École» seront en Belgique cet été: Warend est à l’affiche des Ardentes, Coelho se produira au Summer Music Festival!

La saison des festivals d’été débute enfin ! Si les affiches des Ardentes et de Dour sont d’ores et déjà connues, certains noms viennent s’ajouter en dernières minutes. Et ces derniers artistes annoncés sont loin d’être des inconnus, notamment pour les fans de Netflix et de « Nouvelles École ».

En effet, Warend sera bel et bien à Liège la semaine prochaine ! Le rappeur se produira le dimanche 9 juillet aux Ardentes, soit le même jour que DJ Snake, Booba, ou encore Central Cee.