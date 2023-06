Kiosque en fête à Ecaussinnes: pop/rock et chanson française, durant deux jours au lieu d’un!

Le tout, dans une ambiance bon-enfant, familiale, autour d’un bar avec plage à cocktails, foodtrucks, glacier, espace kids, kiosque à friandises...

C’est la 3e édition de ce festival, né du pari de six Écaussinnois qui voulaient participer à la sortie de confinement de leur village, en 2021. David, Élodie, Jérôme, Laura, Benoît et Vincent lorgnaient sur ce magnifique kiosque depuis un bon moment quand, autour d’un verre, juste en face, à la terrasse du café Le Rustique, ils se sont dits : bon sang, mais c’est bien sûr ! En trois semaines, l’affaire était bouclée. Et le succès au rendez-vous, ainsi qu’une drache dont les 300 primo-festivaliers se souviendront sans doute encore longtemps.