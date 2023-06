Céline peine à recruter du personnel pour son salon de coiffure à Genval: «Chaque semaine, on doit refuser au moins 20 clients»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre 2021, Céline Ventura a ouvert un nouveau salon de coiffure, au cœur des Papeteries de Genval. « Céline Blanche, Cocons de coiffure » est un concept plutôt inédit, loin des salons traditionnels. Chaque client dispose d’un espace privatif pour se faire coiffer, un petit cocon intimiste, réservé au bien-être et à la détente.

Espace privatif pour chaque client. - C.L.

« Après le Covid, j’avais envie de créer quelque chose de différent. J’ai un premier salon à Mons, dans un esprit tout à fait classique et j’avais envie de m’éloigner de ça », confie Céline. Elle s’est donc implantée à Genval, un peu par hasard. « On propose des services qui ne sont pas spécialement hauts de gamme mais qui ont un certain coût, et donc pour que ce soit rentable, il fallait un endroit où le pouvoir d’achat était intéressant », indique la gérante.

Dans un premier temps, Céline a engagé six coiffeurs à temps plein mais la clientèle ne suivait pas. Aujourd’hui, un an et demi plus tard, elle se retrouve confrontée au problème inverse.