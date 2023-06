Augmentation de capital au Standard: 777 Partners injecte 13,7 millions d’euros dans le club liégeois

Ronny Deila a donné son premier entraînement à Bruges: «La façon dont j’ai quitté le Standard? Je peux me regarder dans le miroir» L’ancien coach des Rouches a donné son premier entraînement en Flandre et est revenu sur son départ du Standard.

Par la rédaction

Ronny Deila ne regrette rien. Ou pas grand-chose d’après ce qu’il dit depuis son départ mouvementé du Standard ! Alors qu’il a donné son premier entraînement collectif à Bruges ce lundi matin, le Norvégien a répondu aux questions sur le Standard de nos confrères du Het Laatste Nieuws : « La façon dont j’ai quitté le Standard ? J’ai toujours été honnête avec le club et je peux me regarder dans le miroir. Les dirigeants n’étaient pas contents que je parte mais c’est une bonne chose. Il aurait été dommage qu’ils soient heureux. J’ai suivi mon cœur. Ici, les exigences ne sont pas plus grandes qu’avec Standard, mais il y a plus de ressources ».

« Tout est très solide »

Pour lui, son arrivée à Bruges est un gros pas en avant. « Le Club de Bruges est un grand club qui se bat chaque année pour le titre. Les installations, le personnel et le groupe, tout est très solide. Nous voulons créer un environnement qui donne des résultats. Je sais qu’il y a beaucoup de qualité ici. Ils l’ont déjà montré, notamment en Ligue des champions ».

Ronny Deila sait vers quoi il doit aller pour amener le succès chez les Blauw&Zwart. « La régularité. Il y a eu beaucoup de changements et cela a affecté l’équipe. Je veux presser plus haut, arriver plus vite au but et avoir plus de joueurs dans la surface. Ce sont plus des principes qu’il ne s’agit d’un style de jeu », conclut-il.