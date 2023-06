Un voleur jette du liquide aux yeux de sa victime à la gare Bruxelles-Midi: la police lance un avis de recherche

Le 15 février dernier, en pleine nuit, dans la zone d'attente des trajets internationaux de la gare de Bruxelles-Midi, un individu s'est adressé à un couple. Pendant ce temps, son comparse a dérobé le téléphone portable de l'homme sans qu'il s'en aperçoive. Des passants ont alerté le couple du vol et l'homme s'est lancé à la poursuite des suspects. Le suspect qui avait distrait la victime a donné une fausse piste de fuite de son comparse mais la victime a vu le voleur s'éloigner de la gare et l'a suivi. Dans la rue Bara, la victime a rattrapé le suspect qui lui a jeté un liquide inconnu au visage, le blessant aux yeux.

Le 1er suspect mesure environ 1,75 mètre et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs et une barbe. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une veste noire à capuche avec une inscription blanche sur la poitrine, des chaussures blanches et une casquette. Il était en possession d’un sac à dos noir et blanc. Il s’exprimait en anglais avec la victime.