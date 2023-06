La piscine Flow à Anderlecht ouvre à nouveau au public à partir du 5 juillet

Comme en 2021 et 2022, la baignade sera de retour à Anderlecht dans la seule piscine en plein air de tout Bruxelles, Flow, à partir du 5 juillet et jusqu’à début septembre. Les réservations pour une baignade seront possibles à partir du 4 juillet, la réservation d’un cours de natation ou d’une baignade en groupe pour les organisations est d’ores et déjà disponible.

La piscine Flow sera ouverte 7 jours sur 7. L’après-midi, tout le monde pourra venir se baigner, par tranches horaires de 45 minutes pour la zone de baignade, tandis que les terrasses ensoleillées et le kiosque seront ouverts tout au long de la journée. « Il est préférable de réserver un créneau horaire à l’avance, car la demande dépassera largement la capacité de Flow les jours de beau temps comme par le passé », souligne le collectif Pool is cool, qui gère le lieu. Les réservations peuvent être effectuées gratuitement sur place ou, moyennant des frais de réservation minimes, en ligne via la page de réservation, 24 heures à l’avance.