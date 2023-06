Chill Zone: 3 dates phares pour la jeunesse à Wavre

La Chill Zone c’est un espace de détente aménagé autour duquel sont proposées des activités ludiques (concerts, démonstrations, jeux gonflables…) et des initiations à diverses disciplines. Du skateboard à la boxe en passant par le mini-foot, la danse ou le chant, la Chill Zone permet aux jeunes de découvrir ou redécouvrir de nombreuses disciplines en présence de professionnels et de célébrités du Brabant wallon et au-delà. Le programme Chill Zone est une initiative de la Ville de Wavre dans le cadre des actions « Place aux Jeunes » de la Province du Brabant wallon.

Dans le cadre de l’événement « Chill Zone », des concerts et tout un panel d’activités ludiques sont organisés le 1 et 8 juillet ainsi que le 2 septembre.

Des concerts avec, en tête d’affiche, Doria D, Azsul ou encore NaTh qui enflammeront la scène avec leurs tubes entraînants. Mais aussi un spectacle de chant et un concours de Jeunes Talents pour révéler les artistes en herbe. Il y aura également beaucoup de show : de riders d’exception comme Max Extrême ou le champion Jimmy Van Belle seront présents pour une spectaculaire démonstration d’acrobaties en BMX et skate.

Les jeunes pourront profiter d’un parc d’animations avec des jeux en bois, un parcours Bubble, une cible foot géante, un taureau mécanique et bien d’autres air games. Des ateliers ludiques et artistiques prendront place dans la « chill zone » : ateliers graff, photo, doublage de film, un stand de réalité virtuelle et bien plus encore. Et deux séances de cinéma en plein air seront proposées, les 8 juillet et 2 septembre.