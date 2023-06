Le Saser est là pour un été festif et sans risques en province de Namur

Les actions de sensibilisation et les consultations de dépistage se déroulent dans des lieux de plus en plus diversifiés : maisons médicales, universités, centres de protection internationale. Un rendez-vous est d’ailleurs fixé le 5 juillet au centre Fedasil de Couvin.

D’autres accompagnements « Safe Jam » sont prévus cet été. Le service sera présent aux Apér’Oheytois du 20 juillet, au Blue Bird Festival les 20 et 21 juillet, les 5 et 6 août au Timeless Festival, au Gedinne Summer Festival du 11 et 12 août. Plus tard, au Space Safari du 1 au 3 septembre, à LeuzEvents du 8 et 9 septembre et pour le Label Fête les 13 et 14 septembre.