Paddle, kayaks, bateau sans permis… des loisirs nautiques à prix démocratiques en bord de Meuse à Namur

En bord de Meuse jamboise, Les Capitaineries de Namur représentent un acteur du tourisme de loisirs : bar, location de bateau sans permis, kayaks et paddle. Alors que la saison bat son plein, la Capitainerie du port Henri Hallet fait peau neuve grâce à l’artiste Christophe de Fierlant. Le peintre et poète a redécoré l’établissement.

Outre l’aspect extérieur, les Namurois et autres touristes pourront profiter d’une baisse de prix des activités. Diminution à contre-courant de l’inflation que l’on connaît actuellement. Les patrons des Capitaineries, Christophe Geysens et Gauthier de Broux, ont décidé de rendre leurs activités abordables pour plus de visiteurs. Les paddles et kayaks sont désormais proposés à 10 € de l’heure, contre 15 € précédemment. Le paddle géant se loue pour 50 € de l’heure, contre 70 € l’an dernier. « Quant au tarif de location des bateaux, il n’a pas évolué depuis 2019 », se félicitent les capitaines.