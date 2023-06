Un Belge pousse sa femme du balcon et saute dans le vide avec leur bébé, il affirme avoir passé «un pacte de suicide»: il devait rembourser plus de 36.000 euros de subsides Corona

La femme souffre de graves fractures, notamment à une vertèbre, le bébé a une jambe cassée et l’homme, qui a tenté de prendre des pilules et d’utiliser un couteau, est aussi en mauvais état.

Jeudi, à 3H30 du matin, des voisins ont signalé une situation terrifiante. A Hoeilaart, dans le Brabant flamand, un homme a tenté de se suicider avec sa femme et leur bébé. Le voisinage a alors vu la femme, d’origine polonaise, gisant sur le sol avec son mari. L’homme, O.M.H., a pris le bébé et a tenté de remonter afin de sauter à nouveau. Rattrapé à temps par un voisin, il a été arrêté par la police.

« Ils recevaient des huissiers à la porte »

Face aux policiers, il affirme que lui et son épouse avaient un « pacte de suicide » ensemble. Il avait une société de taxis en quasi-faillite, devant rembourser plus de 36.000 € de subsides Corona. « Ils recevaient des huissiers à la porte et le plan de remboursement qu'on leur proposait était intenable », affirme une source proche de l’enquête au Nieuwsblad.