Magritte à l’honneur jusqu’en novembre dans le centre de Bruxelles

A l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de René Magritte, certaines rues commerçantes du centre-ville de Bruxelles se sont parées de décorations aériennes en lien avec l’oeuvre du célèbre peintre belge, annonce la Ville de Bruxelles lundi dans un communiqué.

Dans le quartier des Marolles, les rues Haute et Blaes et la rue des Renards accueillent une série d’installations artistiques inspirées du surréalisme: parapluies, colombes et nuages d’1,50m, suspendus sur des fils, invitent à pénétrer le monde énigmatique et poétique du maître du surréalisme.