Embarquez dans l'Ascenseur pour la 3e édition du concours littéraire «La Louvière re-Nouvelles» !

La volonté est de susciter l'écriture et d'inviter les auteurs à écrire une nouvelle. Le texte doit être rédigé en langue française. Dactylographié, il ne peut pas compter plus de 15.000 signes. Le texte doit être original et inédit (l'idée n'est pas de récompenser un texte qui a déjà été présenté...). Le concours est ouvert à toutes les personnes qui ont plus de 18 ans (belges ou domiciliées en Belgique).