Patricia et sa fille devaient se rendre à Paris en vacances, la terrible nouvelle tombe avant le départ, Air France refuse de rembourser les billets: «C’est déchirant»

Cela devait être le voyage de leurs rêves. Patricia Dugas et sa fille, Tina Dugas, 32 ans, avait prévu de se rendre à Paris. Pour celles qui habitent League City, au Texas, c’est un voyage très onéreux : 2.800 livres (3.260 €) pour partir avec Air France. Elles avaient économisé et devaient partir en mai pour l’anniversaire de Tina.

de videos

« C’est déchirant »

« Nous étions très proches et je me souviens de l’amour qu’elle avait pour moi et de l’amour que j’avais pour elle… En ce moment, c’est très dur et je suis vraiment désolée qu’elle ait tant souffert », déclare Patricia, sa mère, à ABC13. Elle avait adopté Tina en Ukraine, lorsqu’elle avait 3 ans.