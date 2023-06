Bastogne War Museum : Une conférence sur la Bataille de Bure

Lire aussi Chrys Adam: un rockeur gaumais en tournée dans toute la France

L’hôte de cette conférence, Michel Bourland, est organisateur des commémorations à Bure ainsi que membre de la « Guild of the Battlefield Guides » et membre du club 101st Friendly. Comme pour les deux conférences précédentes, le but est de relater les événements dans une ambiance conviviale tout en apprenant toujours plus à propos de la célèbre Bataille des Ardennes. Les « Rendez-vous de la Bataille des Ardennes » ont pour habitude de rassembler plusieurs personnalités passionnées par cette bataille, comme ce fut le cas précédemment avec Christian Dujardin et Jean-Michel Bodelet, ayant tous deux publié plusieurs ouvrages à son propos.