Prêts, licences d’armes, coup de fil au patron de RTL, cours de la bourse de Mithra: les pressions de Di Rupo pour empêcher Fornieri de racheter les filiales de Nethys (vidéo)

Ce sont des centaines de pages de documents judiciaires sur lesquelles Sudinfo a pu mettre la main pour nous plonger au cœur des plus gros secrets de l’affaire Nethys, qui a secoué le monde politique liégeois et wallon. On y retrouve des dates, des noms, des lieux, des comptes rendus détaillés lâchés par des protagonistes de premier plan, impliqués judiciairement.

Pour ce troisième volet, nous nous sommes intéressés aux pressions mises directement ou indirectement par Elio Di Rupo sur François Fornieri et l’entreprise sérésienne John Cockerill pour leur faire abandonner leur projet de rachet d’Elicio, la filiale éolienne/renouvelable du groupe Nethys.