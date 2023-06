Silversquare dévoile un nouvel espace de coworking à Louvain-la-Neuve

Le pionnier du coworking en Belgique annonce aujourd’hui son deuxième site wallon avec Silversquare Louvain-la-neuve, un espace de coworking de 4000 m² répartis sur deux étages au coeur la ville universitaire du Brabant wallon. Le duo Lilian van Daal et Théo Demans se chargeront de l’aménagement intérieur et feront de Silversquare Louvain-la-neuve un subtil mélange d’utopie et de dystopie. La première pierre sera posée le 1er septembre, pour une livraison prévue en 2024. Le futur espace de travail. - Silversquare

Une localisation stratégique pour les entreprises L’implantation de Silversquare à Louvain-la-Neuve vient confirmer son expansion dans les villes stratégiques de Belgique. Avec ses 4 000 m² répartis sur deux étages, le coworking de Louvain-la-neuve vient compléter une offre déjà riche de 11 sites répartis à travers le territoire. La ville universitaire wallonne n’a bien sûr pas été choisie au hasard : il s’agit d’un centre important de recherche et développement. Avec une université de renommée internationale, elle accueille un nombre important de chercheurs et d’étudiants, ce qui contribue à une atmosphère d’innovation et d’entrepreneuriat. Les spin-offs universitaires ont contribué à la création d’un parc scientifique dynamique qui accueille de nombreuses entreprises de haute technologie, principalement dans le domaine de la biotechnologie, des TIC et de l’ingénierie.

Le futur espace lunch. - Silversquare