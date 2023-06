Du changement à la Mer du Nord? Le bourgmestre de Knokke pousse un coup de gueule: «Cette problématique touche la plupart des communes sur la côte»

Knokke-Heist veut renforcer la présence policière à la mer lors des journées ensoleillées, indique le bourgmestre de la commune côtière, Piet de Groote, lundi. Le motif de cette demande est une série de désagréments et nuisances qui se sont produits durant le week-end, ensoleillé. de videos

Les températures tropicales ont poussé de nombreuses personnes à prendre la direction de la côte le week-end dernier, ce qui a entraîné une forte présence de touristes et avec eux, une série de problèmes. « Tout le monde ici était très sollicité. Les bars et les magasins de la plage ont été victimes de nuisances et de vols et des centaines de voitures étaient mal garées. C’en était trop pour mes forces de police », déplore Piet De Groote. Ce pourquoi il demande des renforts. Lire aussi Blankenberge ou Knokke: pour une journée à la mer, quelle est la ville la moins chère? Nous avons testé pour vous! (vidéo)

Des renforts insuffisants

La police fédérale veille chaque année à renforcer les effectifs à la mer pendant les mois d’été, mais ce n’est pas suffisant d’après le bourgmestre. « Il s’agit de quelques agents, mais nous n’arriverons à rien avec ça. Lors d’une journée de chaleur, on passe de 30.000 à 100.000 personnes. C’est trop difficile à gérer sans des renforts décents », ajoute le bourgmestre. « Lors d’un match de football à risque, près de 200 agents sont déployés. Une journée de chaleur est aussi à risque pour nous. »