Tour de France: voici les équipiers sur qui compte Tadej Pogacar pour l’aider à ramener la couronne

Le Suisse Marc Hirschi ne fait pas non plus partie de la sélection d’UAE Team Emirates, que rejoint l’Autrichien Félix Grossschartner. Ce dernier aura un rôle d’homme à tout faire, avec le Norvégien Vegard Stake Laengen, tandis que l’Italien Trentin pourrait tenter sa chance dans les arrivées qui lui conviennent.

« En tant qu’équipe, nous avons travaillé très dur pour se préparer, et tout est en place. Nous avons un très bon groupe », a réagi Tadej Pogacar, maillot jaune 2020 et 2021. « Il y a aussi de sérieux compétiteurs, mais cela sera toujours le cas sur les plus grandes courses. Nous y allons pour nous montrer sous un bon jour, avec le but de gagner. »