Procès pour le meurtre de Pavlo à Anderlecht: les traces de sang menaient à la porte d’entrée d’un immeuble, ont relaté les enquêteurs

Les enquêteurs de la police scientifique ont expliqué, lundi, au procès du meurtre de Pavlo Vorobets, devant la cour d’assises de Bruxelles, que des gouttes de sang étaient visibles sur le trottoir où la victime a été découverte, à Anderlecht. En suivant ces traces, les policiers ont découvert qu’elles s’arrêtaient devant la porte d’entrée d’un immeuble non loin.

Les enquêteurs de la police scientifique ont expliqué avoir relevé un couteau ensanglanté à côté de la victime, et avoir relevé diverses gouttes de sang sur le trottoir, lesquelles s’arrêtaient devant le numéro 13 de la rue Eloy. «Il y a la présence de ces gouttes à hauteur des numéros 13, 11, 9 et 5 de cette rue, jusqu’à l’intersection avec la rue de l’Instruction où la victime a été découverte. On remarque que plus on approche du carrefour et plus la forme et le volume de ces traces de sang augmentent», ont-ils dit. Les policiers spécialisés ont ainsi supposé que la victime a commencé à perdre du sang devant le numéro 13 de la rue Eloy.