Permis refusé pour l’exploitation d’une activité de concassage et stockage des matières non polluées à Gives

« Récemment, le Collège avait remis un avis défavorable à cette demande car les impacts négatifs du projet sur le patrimoine naturel, le paysage et le voisinage s’avéraient importants », explique le bourgmestre ff Eric Dosogne. « Je suis heureux de constater que les fonctionnaires technique et délégué du Service Public de Wallonie ont tenu compte de notre argumentaire et ont également remis un avis défavorable. »

Les riverains s’étaient mobilisés contre cette activité : une pétition de 500 signatures et une centaine de mails avaient été envoyés à l’administration pour dénoncer ce projet.