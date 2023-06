Le Gracq dresse le bilan du chantier liégeois: «Moins d’un kilomètre de pistes cyclables sur les 12 du tram»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sauf nouveaux imprévus, le chantier du tram touche à sa fin, du moins dans le centre de Liège, où les travaux doivent être terminés pour fin novembre de cette année. L’occasion pour le Gracq, le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens, de se pencher sur les aménagements cyclables qui sont prévus le long du tracé. Leur bilan ? « On va avoir des améliorations, mais on est quand même passé à côté de l’occasion de faire beaucoup mieux », note Serge Seron, un des responsables du Gracq liégeois.