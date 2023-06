«Stupide», «on devrait lui retirer son passeport»: un touriste grave son nom et celui de sa petite amie sur le Colisée et s’attire les foudres des internautes (vidéo)

Un visiteur du Colisée, à Rome, a filmé une scène honteuse. Un touriste était en train de graver son nom et celui de sa petite amie sur l’emblématique monument de la capitale italienne.

La personne en train de filmer s’avance vers lui et lui demande « T’es sérieux mec ? » Le touriste n’a pas l’air perturbé. « Je l’ai signalé au personnel, mais ils n’avaient malheureusement pas l’air très inquiets. Je leur ai montré la vidéo et désigné l’homme, et ils m’ont dit qu’ils avaient prévenu la police mais qu’ils ne semblaient pas vouloir la vidéo. Je suis parti et je n’ai pas su ce qui s’était passé », déclare celui qui a filmé la scène.