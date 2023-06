Rébellion de Wagner: Evguéni Prigojine sort de son silence, «l’objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe»

« Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner », a dit Evguéni Prigojine dans un message de 11 minutes, assurant que l’objectif n’était « pas de renverser le pouvoir dans le pays ».

Le chef de Wagner a affirmé lundi dans un premier message audio après la fin de sa rébellion que son but n’était pas de renverser le pouvoir russe mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d’être absorbé par l’armée.

Par ailleurs, Prigojine ne révèle pas où il se trouve dans cette longue prise de parole.

Des civils enthousiastes

Le chef de Wagner a affirmé lundi que ses hommes avaient reçu le soutien des habitants des localités traversées durant sa rébellion en Russie.

« Les civils allaient à notre rencontre avec des drapeaux russes et des emblèmes de Wagner, ils étaient heureux quand nous arrivions et passions à côté d’eux », a-t-il dit.

L’intervention de Loukachenko

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, qui a fait office samedi de médiateur entre le Kremlin et Wagner, a proposé des solutions pour permettre au groupe paramilitaire de continuer à opérer, a affirmé lundi Evguéni Prigojine dans son premier message audio après la fin du soulèvement.

« M. Loukachenko a tendu la main et a proposé de trouver des solutions pour la poursuite des travaux du groupe Wagner de façon légale », a dit M. Prigojine, selon qui l’objectif réel de la rébellion armée était de sauver Wagner, menacée à ses yeux de démantèlement par les autorités.

Une implication occidentale ?

Les services de renseignement russes cherchent à savoir si des agences occidentales ont été impliquées dans la rébellion du groupe Wagner, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une interview télévisée, sans donner plus de détails.

M. Lavrov a indiqué que, dimanche, des diplomates américains avaient assuré aux Russes qu’ils n’étaient pas impliqués dans cette mutinerie. Ils auraient notamment exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de l’arsenal nucléaire russe. Les représentants américains ont ajouté que cette rébellion est une « affaire interne à la Russie ».

Entre vendredi soir et samedi soir, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes combattent aux côtés de l’armée régulière russe en Ukraine, a mené une spectaculaire rébellion armée sur le sol russe qui avait pour but de faire tomber le commandement militaire avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs mois. Mais après un accord inattendu passé samedi soir entre M. Prigojine et le Kremlin, avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko comme intermédiaire, l’homme d’affaires a annoncé la fin de son opération.

À la question de savoir si la Russie envisageait d’attaquer la centrale nucléaire de Zaporijia, Sergueï Lavrov a répondu qu’il s’agissait d’une « absurdité ». Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Russes préparaient une « attaque terroriste » contre cette centrale nucléaire. M. Zelensky a déclaré qu’il avait partagé des renseignements sur cette attaque avec ses alliés.