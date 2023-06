Le village Bien-être animal s’est installé sous le marché couvert de Comines pour une troisième édition

C’est sous un beau soleil que nos amis à quatre pattes ont été accueillis sous le marché couvert pour la 3e édition du village Bien-être animal. « L’objectif de cette journée est de permettre d’informer et d’échanger sur les objectifs et projets en matière de Bien-Être Animal », nous indique le conseil consultatif du Bien-Être Animal. « Mais aussi de mettre en avant ce qui existe dans l’entité cominoise en matière de défense animale et de conseils ».

De grands noms comme Sea Shepherd, L214 ou Animaux en Péril sont venus soutenir les associations locales dans leurs combats. « On va souvent penser à de grandes associations mais la solution est parfois à quelques mètres. Com’in Dog par exemple propose une éducation entièrement basée sur les besoins de votre chien ».