Les 8 et 9 juillet, tous au Gheer pour les festivités et la rando gourmande

La traditionnelle marche gourmande et musicale lancera les réjouissances. « Les gens s’élanceront sur un parcours de 8 ou 10km. Des stands de dégustation de produits locaux sont répartis et le tout est accompagné de groupe de musique de l’ASBL Open Music. Ambiance assurée pour le final ».

Du dimanche, dès 7h30, les VTT et Cyclo s’élanceront pour des parcours de 30 à 92km. Mais la grande nouveauté de cette année, c’est la mini-rando. « Il nous manquait une activité pour les plus jeunes », nous expliquent Anémone Decramer et Aurélie Louchez, les initiatrices du projet. « Une mini-rando contée de 3km avec des stands et des surprises qui se terminera à la chèvrerie Capri’Loups. Il ne faut pas oublier que les mini-randonneurs d’aujourd’hui sont nos randonneurs de demain ».