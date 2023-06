Bryan Boulanger, de Theux, ouvre son 10e salon de coiffure à Pepinster

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après Theux, Heusy, Stembert, Welkenraedt, Spa, Herve, Aubel, Verviers et Lambermont, Bryan Boulanger vient d’ouvrir un 10e salon dans notre région. Celui-ci est situé rue Neuve à Pepinster et sera dédié à la clientèle féminine car il s’agira d’un établissement « Côté Coiffure ». Malgré la forte hausse des prix depuis plusieurs mois, le Theutois continue d’investir et d’agrandir sa structure.