Un fonds d’investissement US investit 150 millions d’euros dans la pépite wallonne Odoo, «le logiciel de gestion le plus installé au monde»

Les détails financiers de l’opération ne sont pas communiqués, mais selon le journal L’Echo, General Atlantic aurait notamment acquis un quart de la participation (équivalent à 2,2 % d’Odoo) du bras financier et économique de la Wallonie, Wallonie Entreprendre (WE), et la moitié de la participation de l’invest liégeois Noshaq (ex-Meusinvest), pour détenir environ de 4 % du capital. Odoo est en tout cas valorisée à hauteur d’environ trois milliards d’euros.

« Nous sommes fiers de ce que Odoo a accompli. Nous proposons déjà une gamme complète d’applications pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises et nous continuons à innover, » affirme le CEO d’Odoo, Fabien Pinckaers, cité dans le communiqué. « Le partenariat avec General Atlantic, sa plateforme mondiale ainsi que son expérience logicielle auront un impact important alors que nous nous concentrons sur une croissance stratégique soutenue à échelle mondiale. »