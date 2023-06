Caroline Joway (Ecolo) vise le mayorat à Etterbeek en 2024

Caroline Joway a été désignée comme tête de liste par la locale Ecolo-Groen etterbeekoise. Élue conseillère communale en 2018, elle a mis sa carrière d’enseignante de français en haute école de côté pour devenir échevine de la Mobilité, des Travaux publics et du Contrat de quartier durable en septembre 2021. de videos « Les enjeux sociaux, climatiques et démocratiques sont grands. Personne ne peut les nier. Ni à Etterbeek ni ailleurs », précise Caroline Joway. Elle souhaite donner un nouveau visage à Etterbeek, en rendant la commune plus conviviale, plus propre et plus verte. Des actions concrètes doivent notamment permettre à chacun, quel que soit son revenu, de trouver sa place. Par ailleurs, des mesures doivent être prises pour protéger les Etterbeekois des conséquences des dérèglements climatiques.

Caroline Joway, installée depuis plus de vingt ans dans la commune, trouve qu’Etterbeek est une commune pleine de potentiels inexploités : « Je souhaite voir naître de nouveaux espaces donnant plus de vie à nos quartiers, avec davantage de zones de rencontre et de convivialité ».

À la suite des dernières élections communales, Ecolo-Groen est la deuxième force politique d’Etterbeek ce qui l’a conduit à faire partie de la majorité actuelle (MR/Ecolo-Groen/PS). « Nous ne pouvons présager aujourd’hui du résultat des élections d’octobre 2024 mais si elle est appelée à l’être, Caroline Joway sera une bourgmestre compétente, dynamique et dévouée » précise Vincent Biauce, chef de groupe et co-président d’Ecolo-Groen Etterbeek. « C’est un défi de taille que je suis prête à relever », ajoute Caroline Joway.