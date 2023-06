Conceiçao et Moreira: le Portugal avec les fils de deux vedettes liégeoises contre les Diablotins

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la sélection portugaise U21 de Rui Jorge, il n’y a pas que Fabio Silva (prêté d’août 2022 à janvier 2023 à Anderlecht, l’attaquant espère « être plus heureux après le match » que son ami Zeno Debast) comme visage connu. On y retrouve également Francisco Conceiçao (20 ans) et Diego Moreira (18 ans) qui ne sont autres que les fils de Sergio et Almani, lesquels ont marqué de leur empreinte l’histoire du Standard dans les années 2000.

Les deux jeunes hommes occupent un rôle de réservistes dans cet Euro. Pas sûr que cela change, mardi soir, à l’occasion de l’affrontement avec les Diablotins. Mais en venant du banc, ils auront très certainement les crocs à l’idée de mettre fin au rêve belge.